TNA: Ufficiale la partnership con BLCKSMTH

Come visto a Bound For Glory e poi confermato dalla compagnia stessa nella scorsa puntata di iMPACT, la TNA ha stretto una nuova collaborazione con l’azienda. La tale produce maglie con lo stile delle classiche jersey da calcio, ma a tema wrestling. Con molta probabilità vedremo quindi maglie personalizzate per i principali atleti della federazione, ma nell’attesa, come riportato anche nel tweet sottostante, servirà attendere tutte le future novità in merito. ICYMI: TNA is partnering with @Apparel for an upcoming line of apparel. Stay tuned for more details! pic.twitter.com/aXvHuBIm2V— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 6, 2024