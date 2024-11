Amica.it - Tagli corti per capelli ricci: la formula ideale

Leggi tutto su Amica.it

Esisteva un tempo in cui, per avere iera consigliato avere una chioma liscia. O, al limite, lisciarla, con metodo e tanta pazienza. Con piastre, lisciature profonde, continue pieghe con spazzola e phon. Un tempo, ormai, passato e finito, dove il crespo e il mosso incontrollati erano nemici primari di ogni donna. Laperfetta, per chi segue le tendenze è, adesso, molto più inclusiva. Eccola:per. Idee che portano vitalità e pienezza, naturalità e accenni di ribellione ai volti e alle chiome mosse. Anche e soprattutto di piccole dimensioni. L’algoritmo si basa su semplici elementi:oli. Un universo che tollera molte variabili: tutte quelle suggerite dagli ultimi show.