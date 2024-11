Tvpertutti.it - Silvia Toffanin è adatta a This Is Me? Svelato perché ha accettato

Leggi tutto su Tvpertutti.it

ha deciso di compiere un passo che finora aveva sempre evitato: la conduzione in prima serata. Dopo anni di successo con Verissimo, programma pomeridiano del sabato e della domenica che guida dal 2006, la conduttrice si è avventurata inIs Me, un evento televisivo in tre puntate su Canale 5, interamente dedicato ai talenti scoperti dal programma Amici di Maria De Filippi. Un format che segna l'incontro tra due pilastri della televisione italiana e celebra un progetto di successo lungo 24 edizioni, le cui registrazioni sono già finite. L'annuncio ha suscitato curiosità e perplessità:ha deciso di condurreIs Me, Amici-Verissimo, essendo che finora ha evitato prime serate? Secondo quanto dichiarato e riportato dal settimanale Chi, è stata la natura del progetto e il desiderio di celebrare il percorso dei talenti cresciuti ad Amici di Maria a motivarla.