Real Madrid-Milan Morata | Partita importante sapevamo di dover lottare come leoni

“Era unaper noi, per i tifosi e per la società.diper ottenere questo risultato. Abbiamo fatto una grande. Abbiamo sofferto tutti insieme”. Così Alvaroai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria delper 1-3 sul campo del. La seconda vittoria in questa Champions League per i rossoneri, che sistemano la classifica ma con ancora quattro partite da affrontare: “Rimaniamo con i piedi per terra, non dobbiamo sparare i fuochi d’artificio. Siamo però consapevoli dell’importanza di centrare una vittoria qui. A 400 km da qui la gente sta vivendo l’inferno – ha aggiunto, ricordando la situazione drammatica a Valencia –. Mi spiace non poter essere qui nella mia terra ad aiutare. Su Leao non abbiamo mai avuto dubbi.