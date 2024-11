Notizie.com - Panico ADI, scattano nuove sospensioni: cosa ha comunicato l’INPS

Nuovi controlli Inps sulle domande per l’Assegno di Inclusione accolte: in alcuni casi l’erogazione delle mensilità può essere sospesa. Da giugno sono scattate nuovi controlli da parte delsulle domande presentate per percepire l’Assegno di Inclusione, la misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale introdotta per sostituire il Reddito di Cittadinanza.ADI,ha(Notizie.com)Le verifiche, come spiegato dallo stesso istituto di previdenza sociale in un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito, si sono concentrate sulle domande accolte. Nello specifico,ha spiegato che in un particolare caso, se il percettore dell’Assegno di Inclusione non provvede ad inviare una comunicazione entro 30 giorni, l’erogazione della misura può essere sospesa.