Netanyahu sente Trump | discusso di Iran

19.51 Il primo ministro israeliano Benyaminha telefonato a Donaldper congratularsi della vittoria nelle elezioni presidenziali Usa. Lo rende noto il quotidiano on line Times of Israel, il quale era stato a sua volta informato dall'ufficio del primo ministro. La conversazione, secondo Times of Israel, è stata "calda e cordiale". "I due hanno concordato di lavorare insieme per la sicurezza di Israele" e "hanno anchedella minacciaiana", riferisce l'ufficio di