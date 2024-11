Mosca | valuteremo Usa da fatti concreti

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

11.38 "Gli Usa sono in grado di contribuire alla fine del conflitto in Ucraina, ma non può essere fatto dall'oggi al domani. Lo sapremo solo a gennaio", quando Trump s'insedierà.Così il portavoce del Cremlino Peskov. Respinge le accuse d' interferenza nel voto Usa.giudicherà la nuova presidenza in base a "". Le congratulazioni di Putin a Trump non sono in programma. La Cina auspica "una coesistenza pacifica" con Washington. "Le elezioni Usa sono un affare interno. Rispettiamo la scelta del popolo americano".