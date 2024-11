Inter-news.it - Inter-Arsenal, Arteta valuta le alternative. La probabile formazione

Alle ore 21 l’arriva a San Siro per giocare contro l’di Simone Inzaghi la quarta giornata di UEFA Champions League. Mancherà qualcuno dei Gunners, la. ASSENZE – Il momento dell’prima dell’è particolarmente delicato. Le ultime sconfitte con Bournemouth e Newcastle hanno generato malcontento, il treno primo posto in Premier League sembra già sfumato all’inizio di novembre. I Gunners comunque hanno portato avanti un cammino quasi perfetto in Champions League: due vittorie ed un pareggio con l’Atalanta con zero gol subiti. 7 punti come la stessa, che ha la miglior difesa assieme agli avversari di stasera alle ore 21 a San Siro. Mikelfa la conta dei giocatori: mancheranno diversi giocatori importanti. Tra questi Declan Rice, che nelle ultime ore ha dato forfait, poi Riccardo Calafiori e Martin Odegaard.