Ilgiorno.it - In manette i “grossisti“ della droga. Nelle auto dotate di doppi fondi trasportavano cocaina e marijuana

Leggi tutto su Ilgiorno.it

condicostruiti appositamente. L’operazione all’alba. Sei persone arrestate per traffico e spaccio di sostanze stupefacente. A finire inquattro componenti (cittadini di origine italiana, pakistana, albanese e rumena), tutti residenti nella Bergamasca, di due distinte organizzazioni; più altre due persone in flagranza di reato, un marocchino e un italiano, anch’essi residenti a Bergamo. Sequestratee armi in un appartamento di Casazza. Il raggio d’azione del traffico e dello spaccio andava dalla Lombardia al Veneto all’Emilia-Romagna. L’operazione, condotta dai carabinieriCompagnia di Bergamo (coadiuvati dai loro colleghi dei comandi provinciali di Bergamo e Venezia e da militari dei Nuclei cinofili di Orio al Serio e Casatenovo) è scattata sotto il coordinamentoProcura.