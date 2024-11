I Villans subiscono la prima sconfitta in Champions League

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-06 21:56:48 L'Aston Villa ha subito lainper mano del Club Brugge. La squadra belga aveva bisogno di punti stasera e ci è riuscita grazie a un rigore di Hans Vanaken nel secondo tempo. È stato un momento bizzarro quello di Tyrone Mings, che ha raccolto la palla in area di rigore, non lasciando all'arbitro altra scelta se non quella di concedere un calcio di rigore. Nel primo tempo c'è stata poca azione, con Villa che si è accontentato di sedersi e difendere per la maggioranza. Ma il gol li ha riaccesi e hanno spinto forte per il pareggio dopo il gol del Brugge al 52?. Tuttavia, gli uomini di Unai Emery alla fine sono stati battuti, segnando un'altradopo lacontro il Tottenham lo scorso fine settimana.