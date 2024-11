Calciomercato.it - Ha già stregato Giuntoli: nuovo colpo a sorpresa per la Juventus

Possibile affare aper la Juve, la dirigenza bianconera è alla finestra. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato Dopo le buone risposte di Udine e la convincente vittoria sul campo dell’Udinese, ladi Thiago Motta si conferma in crescita anche in Champions League. A Lille è infatti arrivato un pareggio che sta stretto ai bianconeri, in una gara a tratti dominata nella metà campo avversaria.e Thiago Motta a colloquio: il nome asul calciomercato. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa (Foto Ansa) – Calciomercato.it“Il nostro piano di gioco ha funzionato bene. È un peccato, meritavamo un risultato migliore. Ma dobbiamo congratularci con il Lille. Hanno iniziato la partita con l’idea molto chiara di giocare sui nostri errori e in contropiede. Abbiamo continuato a giocare nonostante questo momento complicato”.