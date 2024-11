Oasport.it - F1, Vasseur e la Ferrari in corsa per il Mondiale costruttori: già battuta la stagione 2022 di Binotto

Ladopo diversi anni torna inper il: la guida di Frédericsta portando i suoi dividenti e la Rossa, specie nelle ultime gare, sta raccogliendo ottimi risultati, rimanendo sullo stesso piano della McLaren e davanti a Red Bull e Mercedes. Sarà un finale dimolto tirato con la scuderia britannica. Unanel complesso positiva per il Cavallino Rampante, basti pensare che a tre gare dalla fine la Rossa ha già battuto ladi: 557 i punti complessivi raccolti finora dallarispetto ai 554 del. Questo bottino matura con due Sprint Race in più, ma una gara in meno. All’epoca inoltre la concorrenza era meno affollata rispetto ad oggi: nellarappresentava spesso la seconda forza dietro all’inarrivabile Red Bull con Mercedes più defilata e McLaren che esplose a Silverstone 2023.