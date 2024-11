Enel | utile netto in crescita del 162% nei primi nove mesi del 2024 grazie alle rinnovabili

Panorama.it - Enel: utile netto in crescita del 16,2% nei primi nove mesi del 2024 grazie alle rinnovabili

ine guidance confermata per. A fine giornata sono arrivati i dati della principale utility italiana.a 5,8 miliardi, trainato dha terminato idelcon unindel 16,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trainare i risultati le energie. L’EBITDA (prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) di base ha raggiunto i 17,45 miliardi di euro, segnando un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno e superando le attese di mercato fissate a 17,3 miliardi. Questo miglioramento è stato possibilealla crescente produzione da fonti, che ha più che bilanciato il calo dei prezzi dell’energia al dettaglio in Italia. Anche sul fronte della liquidità,ha registrato segnali positivi, con un debitoridotto a 58,2 miliardi di euro, in calo del 3,3% rispetto alla fine del 2023.