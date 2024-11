Curling Canadian Open 2024 | l’Italia parte con due vittorie

Leggi tutto su Sportface.it

Non poteva iniziare meglio ilper, che nella giornata inaugurale ha ottenuto due. Sul ghiaccio della Silent Ice Arena di Nisku in Alberta, dove va in scena la seconda tappa del Grand Slam of, la Nazionale maschile composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) ha sconfitto la squadra canadese guidata da Kevin Koe per 8-3. Successo anche per l‘Italia femminile, con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti) che hanno prevalso contro le padrone di casa del Team Lawes per 7-3.con dueSportFace.