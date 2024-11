Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Fezzanese, la musica non cambia: "Una sconfitta senza attenuanti»

L’avvicendamento in panchina, con l’arrivo di Ruvo al posto dell’esonerato Rolla, non dà i frutti sperati in casa Fezanese, battuta con un secco 3-0 nello scontro diretto per la salvezza sul campo del Trestina. I fezzanoti restano così all’ultimo posto e vedono salire il divario dalle immediate rivali: il San Donato Tavarnelle, penultimo, ha 4 punti di vantaggio sui verdi, Sangiovannese, Flaminia e Trestina 6. Una situazione pertanto complicata e difficile per la, che in settimana avevato guida tecnica passando da Cristiano Rolla ad Alberto Ruvo, al debutto proprio sul terreno umbro. L’esperto allenatore ligure avrà ora il compito di risollevare la squadra. "Non ci sono– dice il direttore generale Giuseppe Celentano – anche facendo una buona gara, non riusciamo a concretizzare l’enorme mole di lavoro fatta per entrare nelle aree di rigore avversarie.