Leggioggi.it - Buoni pasto/ticket mensa dovuti anche per i giorni di ferie. La Cassazione fa il punto

Tra le prestazioni che il datore di lavoro può riconoscere, per disposizione individuale o collettiva, ai dipendenti figurano le somministrazioni di vitto da realizzarsi con modalità diverse, ciascuna di esse con riflessi a livello contributivo e fiscale totalmente differenti. L’azienda può ad esempio prevedere: unaaziendale interna con gestione propria o affidata in appalto ad apposita società; unaesterna presso strutture convenzionate. Una terza opzione comporta il riconoscimento di prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, attraverso: i cosiddetti-restaurant, attribuiti al dipendente in formato cartaceo o a mezzo applicazione mobile per smartphone; somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi; cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.