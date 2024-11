Thesocialpost.it - Bari, commando assalta portavalori: sembra una scena di guerra. Bottino oltre il milione di euro

Terrore questa mattina, mercoledì 6 novembre, sulla SS96 in Puglia, tra Toritto e Altamura. Unha messo a segno un assalto a unin pieno giorno, utilizzando auto in fiamme, armi pesanti e bombe. Scene da film d’azione, con il traffico bloccato e i viaggiatori nel panico.Leggi anche: Venezia, insegue il cane scappato sui binari e muore travolto dal treno. Illeso l’animale L’attacco è scattato intorno alle 8. Alcune auto sono state incendiate e posizionate sulla strada per fermare i furgoni blindati e bloccare ogni altra auto in transito. L’incendio delle vetture ha creato una barriera di fuoco, ostacolando anche l’arrivo delle forze dell’ordine e dando al gruppo criminale il tempo per agire e garantirsi una via di fuga. La dinamica dell’attacco I malviventi, secondo i testimoni, hanno sferrato l’assalto con “armi pesanti e bombe”, causando il ferimento di tre guardie giurate.