Ilfattoquotidiano.it - “Baby Gang ha chiamato i fan per provocare lo scontro con le forze dell’ordine e filmare il video”: ecco la sentenza del giudice. Nel frattempo il rapper è in tour

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

è in, dopo l’anteprima sold out a L’Aquila e i concerti in Spagna e a Zurigo, ora gira per i club europei e ieri sera si è esibito al celebre Bataclan di Parigi, poi andare in Lussemburgo, Colonia, Stoccolma e Berlino. Le tappe italiane di La fine del mondosono: il 12 dicembre al Palaprometeo di Ancona, 14 dicembre all’Unipol Forum di Milano, e il 21 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. In mezzo a tutta questa musica emergono ancora dettagli giudiziari in merito alla sua condanna col rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e manifestazione non preavvisata. I fatti sono avvenuti il 10 aprile 2021. Infatti sono state rese note le motivazioni dellefirmata dalTommaso Perna: “Zaccaria Mouhib (è il vero nome del, ndr) sfruttando la propria celebrità haa raccolta i fan al fine, immediato, dilocon le, e mediato, diloin modo da renderne unclip, a supporto del brano musicale di cui egli è autore.