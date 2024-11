Thesocialpost.it - Ausonia, Giuseppe Valente muore schiacciato da una lastra: un altro incidente sul lavoro

Questo pomeriggio, intorno alle 15:30, un tragicosulha causato la morte dell’operaio, 63 anni, presso la ditta GPR MARMI Srl di, dove l’uomo viveva., sposato e padre di due figli, stava manovrando un carro ponte per spostare lastre di marmo quando una di esse si è improvvisamente staccata, colpendolo in modo fatale.Leggi anche: Capotreno accoltellato a Genova, la Procura chiede il carcere per l’aggressore: “Può colpire ancora” L’e i soccorsi Cosa è successo Mentre effettuava le operazioni di sollevamento delle lastre di marmo, una delle lastre si è sganciata dal macchinario, schiacciando l’operaio. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo,è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.