Lanazione.it - Turismo, bilanci e proiezioni. VolterraGusto fa il pieno di consensi: "Spalmare gli eventi tutto l’anno"

Leggi tutto su Lanazione.it

? "Un successo oltre ogni aspettativa", per dirla con le parole del sindaco Giacomo Santi. Cala il sipario, con un risultato che parla di presenze davvero straordinarie, sulla kermesse che fa di Volterra la Capitale di cibo, cultura e divertimento. "Una grande soddisfazione perché, pur in attesa di alcuni dati ufficiali, ha raggiunto vette di visitatori capaci di superare i ponti estivi – commenta il sindaco, Giacomo Santi – una manifestazione che trova il suo successo nel fatto di essere capace di farsi caleidoscopio di tanti aspetti: dalla mostra mercato del tartufo e del paniere di prelibatezze della Valdicecina alle escursioni sino ai tanticollaterali ma intrisi dell’essenza della kermesse, in una cornice ideale come quella di Volterra. E’ un evento inclusivo che conserva uno spirito semplicemente unico: la narrazione dei produttori, la scoperta di un prodotto tipico, anche di nicchia.