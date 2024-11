Movieplayer.it - Terrifier 2: l'edizione 4K + 2 Blu-ray del film di Damien Leone è in offerta su Amazon

Leggi tutto su Movieplayer.it

Se anche voi siete ossessionati con il personaggio di Art il Clown, oggi vi segnaliamo che sul'4K + 2 Blu-ray di2 è attualmente in sconto. Se siete appassionati di horror estremo, l'4K + 2 Blu-ray di2 è un acquisto imperdibile, il gioiello oscuro che la vostra collezione aspettava. Scritto e diretto da, questo sequel è diventato un fenomeno del cinema horror contemporaneo, grazie a un passaparola travolgente e al plauso di mostri sacri come Stephen King. La qualità straordinaria del 4K porta sullo schermo dettagli crudi e brutali, esaltando ogni sfumatura ddella sanguinaria notte di Halloween in cui Art the Clown torna a scatenare il caos. Oltre a2, questo imperdibile cofanetto include anche- L'inizio, il prequel .