Game-experience.it - StarCraft Remastered e StarCraft 2: Compaign Collection sono disponibili su Game Pass

Leggi tutto su Game-experience.it

Microsoft ha mantenuto la parola data ormai qualche settimana fa, aggiungendo2:Collection su PCed XboxUltimate. Appena poche settimane dopo l’annuncio ufficiale, avvenuto nel corso dello Showcase di Xbox dedicato al TokyoShow 2024, il colosso di Redmond ha aggiunto i due titoli al servizio in abbonamento, consentendo in questo modo agli abbonati di poter giocare i due capolavori targati Blizzard. Ricordiamo per cheè stato rilasciato per la prima volta nel corso dell’ormai lontano 1999, mentre l’edizione presente suè quella rimasterizzata nel corso del 2017. Questa versione include inoltre al suo interno non soltanto tutti i contenuti presenti nell’edizione base ma anche l’espansione Brood War. Inoltre come se non bastasse tutto ciò, laè caratterizzata da un comparto tecnico ed audio migliorati, con tanto di risoluzione di 4K.