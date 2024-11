Ilnapolista.it - Ruben Garcia lascia momentaneamente l’Osasuna per andare ad aiutare gli alluvionati a Valencia

Rubén, attaccante delhato la propria squadra appena dopo aver terminato la gara di Liga sabato scorso e si è diretto nelle zone alluvionate per portare il proprio contributo. Il gesto ha fatto il giro del Web e ha fatto sì che la società gli concedesse un permesso straordinario. In un mondo pieno di polemiche riguardanti il calcio continua adavanti nonostante le tragedie, questo giovane ragazzo ha dato l’esempio. Si è munito di guanti, stivali e pala in mano pera togliere fango e acqua. Il tutto, mentre il suo club è a preparare la partita di Copa del Rey di questa sera. Rubén García sorprende tutti e va adglidiSenza parole di troppo e senza perdere tempo, Rubén García ha pensato subito di dirigersi verso le zone maggiormente colpite dall’alluvione, nella regione di, a Paiporta.