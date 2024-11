Romadailynews.it - Roma, 38enne arrestato per maltrattamenti alla compagna e aggressione ai poliziotti

Intervento della polizia per salvare una donna e una bambina; l’uomo ha tentato di brandire un coltello contro gli agenti. Nella notte, la Polizia dihaundi origine filippina per gravinei confronti dellae resistenza violenta a pubblico ufficiale. L’rme è scattato quando un vicino di casa,rmato dalle urla provenienti dall’appartamento, ha avvisato le autorità. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo ha reagito in modo aggressivo, intimando aidi andarsene e insultandoli. Gli agenti, nel tentativo di valutare la situazione, hanno scorto ladell’uomo, visibilmente scossa e in lacrime, che stringeva in braccio una bambina e chiedeva aiuto. Mentre alcuni agenti distraevano l’uomo, altri sono riusciti a entrare nell’abitazione e hanno messo in sicurezza la donna e la bambina, facendole scavalcare una finestra per sottrarlefuria del