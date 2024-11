Sport.quotidiano.net - Reggiana: le giovanili. Spezia amara per i baby granata. Under 15 e 16 finiscono kappao

Non c’è gloria per le due formazioni del settore giovanile dellaimpegnate sul campo dellonella settima giornata dei rispettivi campionati di categoria. L’16 cade 2-1 contro i pari età liguri, non riuscendo nel tentativo di rimonta finale. Ceccarelli porta in vantaggio i padroni di casa proprio in apertura di tempo, mentre nella ripresa è Carbone a raddoppiare; a nulla, se non per le statistiche, vale il gol della bandiera, messo a segno da Michael Magnanini al 59’. Questo l’11 schierato in campo da mister Bertoni: Davoli, Magnanini, Tema, Menegazzo, Genova, Di Lieto, Rinaldi (11’ st Rozzi), Puccio, Kapllani (11’st. Bagni), Lombardi, Dotti (11’ st Domini). A disp. Carrara, Genitoni, Bianchi, Luca, Nicolini, Bertolini.15. Stop esterno anche per l’15, che rimane ancora ferma al palo dopo il 3-1 subito dagli "aquilotti": anche in questo caso la rete è di un Magnanini, Filippo, che segna all’11’ il vantaggio della squadra di Minozzi, rimontata poi dal tris di gol di Tinfena, Turturro e Balsano.