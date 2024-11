Lanazione.it - Professional Award of Excellence: premiato lo studio fiorentino Bellesi Giuntoli

Firenze, 5 novembre 2024 - Per la prima volta unoitaliano vince il “of” assegnato dalla American Society of Landscape Architects (Asla). A raggiungere il prestigioso traguardo, lo, specializzato in architettura del paesaggio e design urbano. I professionisti hanno vinto, in particolare, nella categoria “Analysis and Planning”, affiancando così il nome diad alcuni dei più importanti studi del mondo come Sasaki, Turenscape, Olin eMla, anch’essi premiati nel 2024. A essereè stato il progetto “A Green Ring for the Ancient city of Pompeii”, ovvero l’intervento promosso dal Ministero della Cultura e il Parco Archeologico di Pompei. Progettato dallo, è stato cofinanziato da fondi Pnrr Ministero della Cultura, con un impegno complessivo di circa 8 milioni di euro di cui 3,4 destinati alla realizzazione del primo lotto, attualmente in corso.