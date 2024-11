Secoloditalia.it - Perché il 25 aprile sì e il 4 novembre no? FdI rilancia la proposta: torni festività nazionale

Passata la festa del 4, gabbato il santo? Non in questo caso. Da destra viene infattita ladi farlo tornare al pari dinazionali come il 25, con scuole e uffici chiusi.che era in vigore fino al 1977. Menia: ora il 4anche«Il 4– ha sottolineato il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia – è fondamentale per la nostra Nazione, un giorno in cui si celebra l’importanza delle nostre forze armate il cui sacrificio ha forgiato la nostra Patria. Una giornata in cui si ribadisce il valore dell’unitàconquistata con fatica grazie ai nostri caduti. Per il vicepresidente della Commissione Esteri del Senato, si tratta «di una data che quest’anno si celebra come festa delle nostre forze armate riconosciuta con la legge 1 marzo 2024, partita da un mio disegno di legge che mirava anche al riconoscimento, come era un tempo, del giorno di, che auspicoad essere tale».