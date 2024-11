Napoli-Atalanta incredibile Doveri | non ha ammonito Retegui ecco cosa succede al Fantacalcio

Leggi tutto su Sportface.it

retroscena per quanto riguardae la tanto discussa esultanza di Mateo, che si è tolto la maglia e ha enfatizzato il festeggiamento per un 3-0 segnato nell’ultimo pallone della partita, tanto da scatenare un parapiglia in campo. Ebbene, l’arbitro, incredibilmente, si è dimenticato di ammonire – e di segnalare nel referto – l’attaccante della Dea, che dunque non ha ricevuto il cartellino giallo obbligatorio da regolamento. Inoltre, è statoinvece David Neres,che era sfuggita a tutti, nella certezza che il cartellino sventolato fosse all’indirizzo del centravanti. Una svista davvero atipica e grave del fischietto romano che ha delle ripercussioni anche al. Bisognerà infatti annullare il calcolo dell’undicesima giornata ed effettuarlo nuovamente, questo perché aandrà restituito mezzo punto a Neres ne verrà sottratto mezzo.