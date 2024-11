Lanazione.it - Malpighi Hub, un nuovo appuntamento cinematografico

Arezzo, 5 novembre 2024 –Hub è nuovamente pronto ad accogliere il suo pubblico per un; dopo il successo della serata con Nino e il suo film Tre euro e quaranta, infatti, Farrago e Arezzo Che Spacca hanno deciso di reinvestire nella novità che da quest’anno vede il nostro salone trasformarsi in una sala proiezioni. Questa volta la squadra ha deciso di giocare in casa; una volta apertesi le porte dell’hub alle ore 21:00, infatti, potrete assistere alla proiezione di Come creare una serie TV dal nulla e farla franca, documentario dedicato al making-of di Rumors – La casa brucia, la serie prodotta da Farrago e atterrata con successo su Prime Video quest’anno. Il lavoro, svolto e ambientato ad Arezzo, ha visto la partecipazione di oltre seicento giovanissimi, in una notevole mobilitazione sociale e artistica.