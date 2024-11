Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: rossoneri avanti all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOttima prestazione fin qui delche sta mettendo in scena una delle migliori partite della stagione tra Serie A e. Molta intensità e tanti spunti contro unche sta faticando a trovare gli spazi giusti. FINE PRIMO TEMPO 45’+3 Ripreso il gioco. Ancora costruzione per il clubista. 45’+2 Rimasto a terra Vazquez. 45’+1Modric alle stelle. Sarà rimessa dal fondo per il. 45’+1 Ottimo break di Vinicius chiuso però da Musah. 45? Ancorad’angolo. Saranno 4 i minuti di recupero! 44? Corner per l’11 di Ancelotti che vuole terminare questa prima frazione in. 43? Contropiede fulminante delcon Mbappè che difende palla, arriva alla conclusione ma ancora Maignan ci mette il corpo, forse di polpaccio, per dire di no all’attaccante francese.