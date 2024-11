Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: fase di studio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Serie di finte di Conceicao che salta il primo avversario ma nulla può sul raddoppio successivo. 26? Yildiz sporca la manovra del Lille che è costretto ad alzare il pallone. Sulla palla vagante arriva prima di tutti Cabal che non riesce a controllare e restituisce la palla agli avversari. 25? Rischia lasulla pressione alta del Lille. Kalulu lancia lungo per evitare pericolo consegnando il pallone ai francesi. 24? GOL ANNULLATO!! Yildiz approfitta di un errore di Diakite, recupera palla nella trequarti avversaria e serve Vlahovic. Il serbo riceve palla e serve al centro Koopmeiners che supera il portiere del Lille. Tutto fermo però per un netto fuorigioco di Vlahovic. 23? Mandi vince lo scontro aereo con Yildiz, che si getta sulla seconda palla ma si porta il pallone fuori.