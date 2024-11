.com - L’alternative rap di 1989 torna con il nuovo album “Euphoria – il problema sono io”

Disponibile dal 18 ottobre per Time 2 Rap “– ilio”, ildidisponibile in tutte le piattaforme digitali, CD, vinile e musicassetta. A meno di un anno dal precedente “Gente che odia la gente”, il musicistacon tredici tracce cheil naturale proseguimento e la necessaria evoluzione del suo percorso artistico. Se il precedente faceva leva sulla critica verso “la gente” e il “progresso”, illavoro cerca -con le rime del rap e un flow serrato– quel posto nel mondo tanto criticato. Il linguaggio è quello delrap, ma il vestitoad essere un raffinato connubio di musica suonata, cantautorato urbano e conscious pop. Grazie alla co-produzione di The Monkey e Manuel Parisella, “– Ilio” mescola synth analogici e strumenti suonati, creando un equilibrio maturo, trarità urban e arrangiamenti più classici.