La Campania approva la legge che consentirebbe il terzo mandato a De Luca | il Pd locale non segue Schlein

Trentaquattro favorevoli, sedici contrari e un astenuto: l’Aula del Consiglio regionale dellahato laelettorale chea Vincenzo Dedi concorrere per unda presidente. Gli esponenti locali del Partito democratico non si sono tirati indietro dopo il rimprovero della segretaria Elly: «Il Pd ha una posizione chiarissima. Siamo contrari al. Per noi vale lanazionale che prevede il limite a due mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un», aveva detto la leader del Nazareno. Con il voto di oggi – 5 novembre -, dal punto di vista normativo, Deha la possibilità di iscrivere ancora una volta il suo nome nella corsa per il governo della Regione.