Inzaghi: «Inter-Arsenal, problema Arnautovic. Premier League affascina»

ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, alla vigilia di, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con 7 punti dopo le prime tre partite europee. Dopo la partita contro il Venezia hai sottolineato cosa non è andato. Su cosa pensi di dover lavorare alla vigilia di due partite così importanti? Chiaramente sappiamo dove stiamo lavorando bene. Non dimentichiamo che nelle ultime otto partite l’ha fatto sette vittorie. Dobbiamo pensare che ci sono degli avversari con cui gareggiare ogni partita. Per quanto riguarda l’ultima partita, ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati bravissimi. L’unico neo per la partita di domenica è non aver chiuso prima la partita.