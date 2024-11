Lanazione.it - “Gratis il tratto Lucca-Altopascio”: Autostrada, il sindaco Fornaciari rilancia l’idea

Piana (), 5 novembre 2024 – “Sì alla gratuità delle”. Lo dichiara ildi Porcari, Leonardoche prende posizione sulla questione viabilità, ma anche sul tema ambientale vista la maglia nera della Piana in Toscana per le polveri sottili ed altri fattori inquinanti. Tutto ciò in vista del prossimo 13 novembre, quando i Comuni della Piana disi riuniranno a Palazzo Orsetti per trovare soluzioni condivise, da applicare a breve, per migliorare la viabilità. “La qualità dell’aria, per il nostro territorio, è una priorità che non può prescindere dall’alleggerire il traffico nei centri abitati - spiega- per questo obiettivo condividiamo con forza la proposta dell’exdi Porcari, Alberto Baccini, di rendere gratuito ille traper residenti e mezzi pesanti.