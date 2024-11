Ilrestodelcarlino.it - Giuseppe Conte venerdì 8 novembre in visita a Faenza e a Ravenna

, 52024 -, leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio,prossimo (8) sarà insia ache aper una per una serie di appuntamenti dedicati al sostegno delle comunità locali e al dialogo con i cittadini. Sarà un'opportunità per ribadire la sua vicinanza a una Regione colpita da sfide difficili, ma anche ricca di vitalità culturale e sociale. La giornata avrà inizio a, dove il Presidenteincontrerà l’amministrazione faentina per visionare il parco mezzi per il ripristino del servizio di manutenzione del verde pubblico, distrutto dall’alluvione del maggio 2023. "Il contributo di 280mila euro derivante dalla restituzione degli stipendi dei parlamentari - osservano in una nota gli esponenti locali dei 5 Stelleè un supporto diretto alle terre faentine colpite dall’alluvione.