Ilfattoquotidiano.it - “Fondi garantiti dallo Stato ottenuti con documenti falsi”, inchiesta della procura di Monza: 14 arresti

Associazione a delinquere “dedita alle frodi ai danni dello”. Sono 19 le misure cautelari eseguite dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Como: sette persone sono finite in carcere, sette ai domiciliari e cinque sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati disposti nell’ambito dell’indagine denominata “Casa di carta”di, La Guardia di finanza ha eseguito anche il sequestro preventivo di beni per 13,8 milioni di euro. Secondo l’accusa: “Acquisivano società che non avevano problemi con il fisco, mettevano a capo dei prestanome,ficavano i bilanci con la complicità di un commercialista e poi presentavano domanda per un finanziamento con garanzia del Mediocredito centrale, ma, appena, ivenivano drenati, lasciando la società incapace di ripagare le rate del prestito”.