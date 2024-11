Ilfattoquotidiano.it - “Fare sesso senza pause può creare lacerazioni vaginali e deturpazione del pene”: la ginecologa Lakhani contro la star di Onlyfans che è stata con 158 ragazzi in 48 ore

Hanno fatto discutere (e non poco) le dichiarazione delladi, la biondissima Bonnie Blue, che ha dichiarato non solo di aver fattocon 158 teenager in 48 ore (quando ha visitato la Nottingham Trent University), ma di essersi spinta oltre, un’altra volta, con 950 uomini in 24 ore. La specialista, la dottoressa Shirin, al Daily Mail ha dichiarato che le sessioni diche durano “ore e ore, anche undici di fila, non solo sono troppi ma rischiano di causarenei tessuti, infezioni urinarie e persino unapermanente del. Ogni volta che hai un rapporto, sia ilche i tessutisono sottoposti ad attrito. Quando l’attrito aumenta, è probabile che sia gli uomini che le donne provino dolore”. E non è tutto: “Dopo un po’ di tempo, puoi anche avere una ridotta sensibilità nei genitali a causa della sovrastimolazione”.