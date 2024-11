Metropolitanmagazine.it - Elezioni USA 2024, primi risultati da Dixville Notch

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Sono arrivati ??idelledel, nel New Hampshire, con l’ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris che si dividono i sei voti della piccola cittadina. Il conteggio finale letto dai funzionari intorno alle 12:10 di martedì mattina è stato di 3 per Trump e 3 per Harris. I sei cittadini di, una remota cittadina non incorporata nella regione del North Country del New Hampshire, hanno espresso il loro voto a mezzanotte. Prima che gli elettori esprimessero il loro voto, Cory Pesaturo, tre volte campione del mondo di fisarmonica, ha eseguito una versione dell’inno nazionale con la sua fisarmonica, mentre gli elettori si portavano le mani sul cuore. Il piccolo villaggio ha iniziato la tradizione del voto di mezzanotte nel 1960.