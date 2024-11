Notizie.com - È lei o non è lei? Le immagini dell’attrice invecchiata sono sconvolgenti

Riconoscete la famosissima attrice statunitense, protagonista di The Substance, horror che ha lasciato il segno tra gli appassionati? Il film “The Substance”, uscito nelle sale il 30 ottobre, ha già lasciato il segno tra gli appassionati del genere horror. La reazione del pubblico, «Cos’ho appena visto. Mi devo riprendere», evidenzia l’impatto emotivo e visivo che questa pellicola riesce a generare. Ma “The Substance” non è solo un viaggio attraverso l’orrore tradizionale; è anche un’esplorazione profonda delle paure umane, della percezione di sé e dell’accettazione. Èo non è? Ma cerrrrto che è– Screenshot IG – notizie.comDemi Moore, nel ruolo di Elisabeth Sparkle, un’ex star del fitness ossessionata dall’invecchiamento, offre una performance che va ben oltre la recitazione. L’attrice ha condiviso in una lunga intervista a Variety come il film sia stato perun confronto diretto con le proprie insicurezze e come abbia dovuto accettare il proprio corpo con tutti i suoi difetti.