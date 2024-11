Ultimouomo.com - De Ketelaere è sempre più centrale

Mancano trenta secondi alla fine del primo tempo, l’Atalanta sta vincendo 2-0 al Maradona di Napoli, contro la squadra prima in classifica, contro la miglior difesa del campionato. La squadra di Conte non vede l’ora di tornare negli spogliatoi per provare a resettarsi, quella di Gasperini è un minuto e mezzo che tiene palla nella metà campo avversaria. Passando da destra a sinistra, da sinistra a destra. Kolasinac e Djimsiti sono altissimi, Lookman e deprovano a turno ad abbassare la linea a quattro napoletana che, a sua volta, cerca di mantenere la propria linea di galleggiamento sul limite dell’area di rigore. A un certo punto Ederson trova delibero davanti a Oliveira. Il terzino del Napoli resta in posizione, con un occhio sul belga e uno su Zappacosta, che minaccia la profondità sull’esterno.