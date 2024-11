Lanazione.it - Cava della Serenella. Battaglia giudiziaria. La spunta il Comune

Leggi tutto su Lanazione.it

Oltre centomila euro nelle casse comunali per il maggior quantitativo di materiale prelevato da una. È quanto sarà costretta a versare l’azienda Pellegrini, per effettosentenzaprima sezione civileCorte di Appello di Genova. I giudici hanno respinto il ricorsosocietà, confermando la sentenza del marzo 2022 del Tribunale civileSpezia e condannandola al pagamento di 94.143 euro (oltre interessi legali dal 28 ottobre 2019 al saldo effettivo) e delle spese legali, quantificate in oltre 28mila euro. Oggetto del contendere, le attività estrattive, il sito di Valdipino nel quale per anni sono state portate avanti attività di coltivazionenotadi calcare. Una vicenda decennale, che risale al 2012. Tutto ruota attorno al contributo di estrazione, ovvero la quota che ogni anno il privato doveva riconoscere ala frontecoltivazione