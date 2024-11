Tvzap.it - “Bugie”. Grande Fratello, Federica finisce sotto accusa: c’entra Alfonso

News TV.D’Apice è diventato ufficialmente un nuovo concorrente del. Protagonista dell’edizione autunnale di Temptation Island, il ragazzo napoletano ha fatto il suo ingresso nella Casa, dove conviverà (di nuovo) con la sua ex fidanzataPetagna. I due dopo essere usciti insieme dal villaggio delle tentazioni hanno hanno deciso di interrompere i rapporti dopo che lei non ha notato nessuna crescita personale da parte del fidanzato. Ora propriopotrebbe essere nei guai e non essere più apprezzata dal pubblico dopo le recenti accuse. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: “”, Shaila Gattanei guai: l’è gravissima (VIDEO) Leggi anche: “”, cos’è successo tra Shaila e Javier dopo la puntata: pubblico incredulo (VIDEO) La storia diha conosciutoquando aveva 12 anni, stavano insieme da 8 anni e convivevano in provincia di Napoli.