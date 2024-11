Lapresse.it - Alluvione Spagna, Sanchez aggredito a Valencia: “Contestato da gruppi ultra”

Il premier spagnolo Pedroha affermato di “stare bene” dopo l’aggressione subita a Paiporta e ha puntato il dito contro quelli che ha definito “organizzati”. “Se si guardano le immagini” della protesta scoppiata a Paiporta, “è molto facile differenziare chi manifesta la propria ira in maniera legittima per la frustrazione e la situazione che sta vivendo, da altriperfettamente organizzati che volevano fare il maggior danno possibile”, ha detto il premier. “Io sto bene”, ha aggiunto, sottolineando che quanto successo non lo distrarrà dalle “cose importanti” che sono “la protezione delle persone” colpite dalla Dana e la “risposta ai loro bisogni”. Annunciato pacchetto d’aiuti da 10 miliardi Nel frattempoha annunciato un primo pacchetto di aiuti per far fronte all’emergenza dell’dal valore totale di 10,6 miliardi di euro.