Visnadi | Calo dell’Inter? Si guardi l’età di alcuni senatori!

Gianniha offerto una sua chiave di lettura delle differenze tra l’Inter vista in questo inizio di stagione e quella che ha dominato nello scorso anno. LA SITUAZIONE – L’Inter ha sconfitto il Venezia con il punteggio di 1-0 grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez nel secondo tempo del match. I nerazzurri hanno sprecato tante occasioni, rischiando poi di subire la beffa finale a causa della rete, poi annullata per fallo di mano, di Marin Sverko al 98?. La squadra meneghina non riesce a mostrarsi compatta e organizzata, per tutto l’arco dell’incontro, come invece avveniva nella scorsa stagione. Questo problema incide sulla serenità con cui i calciatori vivono una partita, causando anche il pericolo concreto di subire una rete decisiva nonostante il dominio mostrato per tutta la sfida.