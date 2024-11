.com - Terza Categoria/ Tutte le emozioni della quinta giornata

Il Largo Europa forza 5 vola in testa in solitaria, seguito a ruota da Urbanitas Apiro, Maiolati Pianello e Poggio San Marcello. La Spes torna alla vittoria, l’Albacina cade in casa e Cameratese e Polverigi si fermano al pari: il raccontodel girone C, con un focus sull’Appignano nel girone E VALLESINA, 4 novembre 2024 – Il girone C è più vivo che mai. ? con questa frase che possiamo riassumere cosa ci ha raccontato questa, disputatasi sabato 2 novembre. Tantissime sono state lee i risultati inaspettati, per un campionato che sta iniziando a delineare la sua forma, pur essendo ancora agli inizi con un copione ancora tutto da scrivere. Sugli scudi la capolista Largo Europa, che con un sonoro 1-5 schianta il Fabriano e si prende il trono del campionato in solitaria. Ad un solo punto di distacco c’è però l’Urbanitas Apiro, che batte di misura il Valle Del Giano e si conferma come unica imbattuta.