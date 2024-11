Tuttivip.it - “Se ne va anche lei”. Grande Fratello, per la concorrente è il momento del triste addio

Stasera iltorna in diretta su Canale 5, pronto a sorprendere con nuovi colpi di scena. L’attenzione sarà ancora una volta su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la coppia più discussa della casa, che negli ultimi giorni ha attirato critiche da buona parte degli altri concorrenti per le loro continue effusioni. Ma le sorprese non finiscono qui. Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna, farà il suo ingresso ufficiale nella casa come nuovo, pronto a portare scompiglio tra gli inquilini. Inoltre, si avvicina una nuova eliminazione: quattro concorrenti sono al televoto, e solo uno riuscirà a salvarsi. Clayton Norcross, Maria Vittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Iago García si contendono il favore del pubblico, ma solo uno sarà eliminato.