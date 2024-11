Lettera43.it - SACE, operazione da 42 milioni di dollari per supportare l’export delle pmi italiane in Vietnam

, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia eFinanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, ha annunciato una nuovadi push strategy da 42didedicata allo sviluppo di nuove opportunità di export Made in Italy inper pmi che operano nel settore Sugarcane e Food & beverage. L’vedeal fianco di TTC AgriS, leader nella lavorazione, distribuzione e commercio dello zucchero in. TTC AgriS si impegna ad aumentare gli approvvigionamenti dall’Italia Il prestito ha una durata di cinque anni e l’azienda potrà accedere a finanziamenti a lungo termine in valuta forte, sostenendo la sua crescita e i suoi investimenti sia nei mercati nazionali sia in quelli internazionali.