Ilveggente.it - PSV Eindhoven-Girona e Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria, Champions League: pronostici

Leggi tutto su Ilveggente.it

PSVsono due partite della quarta giornata die si giocano martedì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni,. Sono solamente 2 i punti conquistati dal PSVnelle prime tre giornate della nuova fase campionato della. Dominanti in patria, i campioni d’Olanda in carica fanno invece fatica in ambito continentale e rischiano, ad oggi, di restare fuori dalle prime 24. Il motivo principale di questo rendimento deludente è il calendario: finora la squadra di Peter Bosz ha affrontato Juventus, PSG e Sporting CP (sconfitta con i bianconeri e pareggi con francesi e portoghesi).