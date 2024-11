Lettera43.it - Montaruli online risulta ancora sottosegretaria: le pillole di Lettera43

Leggi tutto su Lettera43.it

Augusta, di Fratelli d’Italia, sul sito del governo alla voce ministero dell’Università e della Ricerca. E questo nonostante si sia dimessa a febbraio 2023 dopo la condanna definitiva per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. E dire che le schede degli staff dei ministeri sono aggiornatissime. Per esempio sono riportate le dimissioni di Vittorio Sgarbi, quelle di Gennaro Sangiuliano, la nomina di Alessandro Giuli. Malì La scheda del sito del governo.Cassese da Marzullo, pronto per il Quirinale? Nella notte appena trascorsa, tra domenica e lunedì, quando ormai era già l’una di notte, sugli schermi di Rai1 è apparso Gigi Marzullo pronto a “intervistare” Sabino Cassese, classe 1935.